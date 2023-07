GP Silverstone | Perez | “Devo risolvere i miei problemi in qualifica | sento il sostegno del team”

(Di domenica 9 luglio 2023) Il pilota Red Bull Sergioha commentato ai microfoni di Sky Sport il sesto posto nel GP di: “Non sto passando un bel momento di forma. Succede a tutti i piloti. L’importante è saperne uscire fuori, poi ad Abu Dhabi tireremo le somme del lavoro fatto quest’anno.il pienodele sono sicuro che supereremo le difficoltà insieme.migliorare assolutamente il sabato, faccio troppa fatica durante le qualifiche. Il passo in gara c’è ed è buono, ma se parto sempre fuori dai primi 10 diventa difficile arrivare in alto. Domani mi metterò al simulatore perquesto problema”. SportFace.

Queste le pagelle del gran premio di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale 2023 di F1. Avince il solito Max Verstappen con l'astronave Red Bull, dietro l'olandese si piazzano la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton. VERSTAPPEN - voto 9: Non ci sono più ...... che trionfa per la prima volta in carriera anche anel Gran Premio di Gran Bretagna ... seguita dalla Mercedes di George Russell e dall'altra Red Bull di Sergio(partito 15). ...Battere le Mercedes aè davvero un bel risultato ed è bello e doveroso ricordare che ... che era partito quarto, si è dovuto accontentare del nono posto dietro a Sergio(6°), Fernando ...

F1 | GP Silverstone - Marko: “Non c'è nessun pilota disponibile che possa sostituire Perez” F1inGenerale

C'era molta attesa per l'arrivo della F1 a Silverstone, pista impegnativa per le vetture. Era quindi importante vedere il reale valore degli sviluppi portati nelle gare precedenti da ...Gli highlights video, con le immagini di Sky Sport F1, della gara di oggi che si è disputata sul circuito di Silverstone.