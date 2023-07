Gp Gran Bretagna | Verstappen leader a Silverstone e Ferrari inseguono – gara live

(Di domenica 9 luglio 2023) L'olandese della Red Bull al comando Maxal comando del Gp di, atutti a caccia del campione del mondo. Pronti, via ealla prima curva viene passato dalla McLaren di Lando Norris, che scatta alla perfezione dalla seconda posizione e si prende la testa.è costretto a inseguire, mentre alla spalle della Red Bull del campione del mondo si accoda la McLaren di Oscar Piastri. Charles Leclerc è quarto con la prima delle, mentre Carlos Sainz perde una posizione al semaforo verde e viene passato dalla Mercedes di George Russell.impiega 5 giri per imporre la propria legge: Norris deve arrendersi al sorpasso, la Red Bull si riprende la prima posizione. L'articolo proviene da ...

Brad Pitt a bordo pista alPremio dia Silverstone, dove girerà le scene del suo prossimo film sulla Formula 1. Il premio Oscar ha incontrato i fan e ha posato per fotografie nel paddock del circuito nel Northamptonshire, ...Commenta per primo Presente inin occasione delPremio di Formula 1 a Silverstone, il difensore del Chelsea Thiago Silva è stato intercettato da Sky Sport e ha avuto modo di commentare anche le voci che ...Nel frattempo si sta godendo le ultime ore di vacanza, e ha deciso di assistere al Gp dia Silverstone , dopo essere andato a Wimbledon per vedere Alcaraz , prossimo rivale di ...

