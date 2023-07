Gp Gran Bretagna | Alonso | “Lenti per tutto il fine settimana | settimo posto giusto”

(Di domenica 9 luglio 2023) Fernandoha parlato al termine delPremio diche ha chiuso in settima posizione. “Ci è mancato ritmo all’inizio, siamo statiperil, in tutte le sessioni e in gara non è stato diverso. Abbiamo lottato e siamo rimasti davanti a Checo, penso che quelcomunque sia un risultato superiore a quanto consentito dalla macchina”. La Ferrari è volata a Spielberg e allasono arrivati ??noni e decimo, questo è quello che dobbiamo evitare ”. SportFace.

Max Verstappen vince il Gp di2023 trionfando a Silverstone. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader iridato, centra la sesta vittoria consecutiva, l'ottava stagionale e la 43esima della ...SILVERSTONE (INGHILTERRA) - Max Verstappen vince ilPremio di, al termine di una gara poco sofferta se non nei primissimi giri in cui è stata la McLaren di Lando Norris a sorpassare e creare noie - seppur contenute - al campione iridato. Primo ...Ferrari in fondo alla zona punti Nona e decima posizione per Charles Leclerc e per Carlos Sainz a Silverstone inal termine delPremio. Un risultato deludente frutto di una Safety Car sfortunata, ma in generale di un passo non sufficiente per tenere il passo di Red Bull, McLaren e Mercedes. Ne ...

F1 2023, Gp Gran Bretagna a Verstappen. Video highlights della gara a Silverstone Sky Tg24

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Gran Bretagna 2023, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Silverstone. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto su una delle piste più ...Max Verstappen, il talentuoso pilota olandese della scuderia Red Bull, ha conquistato una trionfante vittoria al Gran Premio di Gran Bretagna 2023. Questa vitto ...