Governo | Nicita Pd | ‘Roccella confusa | esecutivo che non tollera dissenso perde legittimità’

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 9 luglio 2023) Roma, 9 lug (Adnkronos) – “La Ministra Roccella chiama innza delle opposizioni, la manifestazione dicontro alcuni rappresentanti del. Ma nelle democrazie liberali, come scriveva Dworkin, la legittimità della maggioranza si misura non dall’ampiezza del consenso che ha acquisito, ma dalla capacità dire ilche riceve”. Lo dice il senatore del Pd Antonio.“Definire innti le minoranze significa confondere la dimensione del potere, e dei doveri di chi governa, con quella delle libertà di chi è governato. Non è nuova alle confusioni giuridiche, la Ministro Roccella. Come quando sostituisce il diritto all’aborto con una mera libertà di scelta. Si è liberi di scegliere se si ha il diritto a compiere una scelta. Il ...