Governo inadeguato e pericoloso | Conte fa il reazionario anti-Meloni

(Di domenica 9 luglio 2023) Giuseppesi inserisce nello scontro trae magistratura. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato intervistato da Il Giorno e ha sparato a zero su Giorgiae i suoi: “È l'ennesima provocazione di un. Le uscite complottiste dei giorni scorsi di Palazzo Chigi e Via Arenula, con cuiha sfidato l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, sono la dimostrazione di quei tratti reazionari che questo esecutivo ha evidenziato sin dal primo decreto sul rave party. L'attacco alla magistratura per trovare un salvacondotto ai suoi ‘fratelli d'Italia' Delmastro e Santanchè non è tollerabile”. Giuseppi si è anche espresso sulla riforma della giustizia: “È una controriforma, che non potrà soddisfare i cittadini che ...

