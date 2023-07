(Di domenica 9 luglio 2023) È il grande equilibrio a farla da padrone al, torneo del PGAche sta andando in scena sul percorso del TPCRun di Silvis, in Illinois. Sono ben 13 i giocatori racchiusi in soli tre colpi, molti di più quelli che ancora possono nutrire speranze di piazzamento e magari anche di vittoria. Dopo 54 buche la testa della classifica è occupata dacon il punteggio di -16. Un torneo eccezionale sinora il suo, condotto neldella grande costanza di rendimento: 66 65 66 il suo score, condito da un terzo giro chiuso con tre birdie ed un eccezionale eagle al PAR 5 della buca 2. I primi tre inseguitori sono Alex Smalley, Denny McCarthy e Adam Schenk, tutti a -15 e dunque ad una sola lunghezza di distanza dal leader. A ...

...uscita dalla Gran Bretagna solo una volta grazie ai soldi dei grandi investitori di campi di... Come abbiamo vinto, come abbiamo fatto a convincere European Tour ea scegliere Roma per la Ryder ......di sfide che verranno lanciate durante il torneo che si svolgerà presso l'iconico Pebble Beach... Tags 60 fps EA SportsTOURRickie Fowler ritorna a vincere dopo oltre quattro anni e festeggia il sesto titolo sulTour interrompendo un lungo digiuno con il successo. A Detroit l'americano ha conquistato il Rocket Mortgage Classic superando con un birdie, alla prima buca ... Continua a leggere - > L'articolo ...

Golf, PGA Tour: Brendon Todd guida un John Deere Classic nel segno dell'equilibrio OA Sport

È il grande equilibrio a farla da padrone al John Deere Classic, torneo del PGA Tour che sta andando in scena sul percorso del TPC Deere Run di Silvis, in Illinois. Sono ben 13 i giocatori racchiusi i ...Pronostici Golf John Deere Classic 2023 del PGA Tour ma si giocano anche il Made in Himmerland 2023 del DP World Tour e il LIV Golf London.