Golf | Matteo Manassero vince l’Italian Challenge Open

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) Arrivano ancora buone notizie per ilitaliano nelTour.si è infatti imposto nel(montepremi 350 mila euro), torneo da poco concluso sui green di Viterbo. Il veneto ha concluso con lo score complessivo di -21 (267 colpi), rifilando tre lunghezze di distacco al suo più immediato inseguitore che porta il nome dell’inglese Will Enefer. Ultimo round solidissimo dell’azzurro, che grazie al -5 di giornata resiste al comando della leaderboard certificando il suo ottimo momento di forma. Ricordiamo infatti che il trentenne si è aggiudicato anche il Chagenlo scorso 28 maggio. dando l’abbrivio ad un florido periodo di vittorie per i rappresentanti del bel paese nel secondo ...