Golf | Matteo Manassero è il campione dell' Italian Challenge Open

In un evento vinto nel 2009 da Edoardo Molinari e nel 2015 daDelpodio. Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 9 luglio - 16:26A Sutri, in provincia di Viterbo, si è svolto l'Italian Challenge Open di. A trionfare è statoManassero, con un totale di 267 (66 65 69 67, - 21). Seconda vittoria stagionale di un Challenge 2023, dopo quella arrivata lo scorso maggio in Danimarca. Con questa ...Manassero resta al comando nel 'moving day' dell'Italian Challenge Open . Il golfista azzurro ... Nel terzo torneo stagionale dell'Italian Pro Tour 2023, in corso sul percorso delNazionale (...

Golf, Challenge Tour 2023: Matteo Manassero trionfa nell'Italian Challenge Open OA Sport

"Abbiamo ritrovato un grande campione - La soddisfazione del Presidente FIG Franco Chimenti: - quando Matteo Manassero gioca così non ce n'è per nessuno.Festa azzurra al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo) dove Matteo Manassero ha vinto, con un totale di 267 (66 65 69 67, -21) colpi, l’Italian Challenge Open. Per il veneto si tratta della seconda vittor ...