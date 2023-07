Goletta Verde | eolico off-shore e rinnovabili per il futuro energetico di Civitavecchia

(Di domenica 9 luglio 2023), la storica campagna estiva di Legambiente, realizzata con le partnership principali di ANEV, CONOU, Novamont e Renexia e la media partnership de La Nuova Ecologia, approda oggi nel Lazio, ae nei prossimi giorni anche a Ventotene (dal 10 all’11 luglio), per la quarta tappa del periplo italiano. La campagna itinerante, partita il 30 giugno dalla Liguria, concluderà il suo viaggio l’11 agosto in Friuli-Venezia Giulia. Tra i temi principali portati a bordo nella tappa laziale c’è ancora una volta l’off, che per l’associazione ambientalista è uno degli strumenti necessari per arrivare alla decarbonizzazione del nostro Paese attraverso la transizione energetica. In particolare, per Legambiente l’energia dal vento può giocare un ruolo ...

Le dichiarazioni di Milia arrivano all'indomani delle affermazioni di Legambiente in occasione dell'approdo dia Porto Torres: in quella occasione gli ambientalisti avevano sostenuto ...Il report didi Legambiente sulle condizioni del mare (giudicato fortemente inquinato) alla foce del torrente Maremola a Pietra Ligure non è passato inosservato agli occhi dell'amministrazione ...... spettacoli e tanta musica per tutte le età in una location immersa nel. Non mancheranno buon ...gli appuntamenti aperti al pubblico per l'estate 2023 " Tutte le informazioni VARESE - La...

Goletta Verde: in Sardegna l'87% delle acque è pulito RaiNews

Legambiente: “L’energia dal vento può giocare un ruolo importante e fondamentale anche nella Regione Lazio. A testimoniarlo sono i 6 progetti oggi in valutazione statale per complessivi 2,7 GW. Si acc ...Goletta verde e Goletta dei Laghi, salpate con il motto “Non ci fermeremo mai”, sono in tour in tutta Italia per verificare lo stato dell’inquinamento delle acque e in questi giorni tocca proprio al L ...