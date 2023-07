Gogna pubblica e poi il proscioglimento | valanga di parenti di politici sotto accusa

Leggi su iltempo

(Di domenica 9 luglio 2023) Le colpe dei padri non ricadano sulla testa dei figli. La massima biblica, citata in tre passi dell'Antico Testamento, è quanto di più lontano vi sia dalla politica italiana. Nei palazzi del potere infatti sono numerosi i casi diindagati per reati di vario genere e natura che hanno indirettamente affossato i propri congiunti. Il più clamoroso e il più recente in ordine temporale è stato quello che ha coinvolto Matteo Renzi e i suoi genitori, Laura Bovoli e Tiziano Renzi. Per anni, l'ex premier è stato messo allae giudicato non tanto per le norme approvate, per le finanziarie trasformare in legge o per gli sbarchi di immigrati giunti in Italia. Ma per i propri genitori, fatti passare dal fuoco amico (ex «colleghi» del Pd, pseudo intellettuali progressisti e turbo grillini) come delinquenti della peggiore risma. ...