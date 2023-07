Gli intoccabili | magistrati allergici alle critiche “Governo fazioso”

(Di domenica 9 luglio 2023) Puntuale, dopo le polemiche dei giorni scorsi sull'uso «distorto» delle comunicazioni giudiziarie nei confronti degli indagati, è arrivata la replica dell'Associazione nazionale. Ed è un attacco a testa bassa al, con il sindacato delle toghe che rimanda indietro l'accusa di aver provocato uno scontro con la maggioranza e boccia in toto la riforma della giustizia del ministro Nordio.durissime, come sempre accade ogni volta che la politica propone una riforma che riguarda le toghe. «rgiche» a qualsiasi tipo di intervento che riguardi il loro potere. Così il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia, parlando alla riunione del comitato direttivo centrale che si è svolto ieri a Roma, attacca a testa bassa: «Parlare di interferenze con la politica quando si esercita la giurisdizione e quando ...

Ferguson e Schouten, in probabile uscita Orsolini e Dominguez. - Basket, Virtus: Ufficiale il rinnovo biennale di capitan Belinelli earrivi di Mascolo e Polonara, ad un passo il ...artisti che si esibiranno, che già in passato avevano collaborato con Morricone, omaggeranno il ...alcune delle più celebri colonne sonore cinematografiche composte da Morricone dagli, ...Ferguson e Schouten, in probabile uscita Orsolini e Dominguez. - Basket, Virtus: Ufficiale il rinnovo biennale di capitan Belinelli earrivi di Mascolo e Polonara, ad un passo il ...

"Gli intoccabili", un pezzo di storia del cinema Liberoquotidiano.it

Santanchè e Delmastro devono dimettersi per evidenti ragioni politiche, non giudiziarie. Il garantismo non c’entra nulla, la subalternità della politica sì.Non è il presente, il problema del Bologna, quanto semmai le incognite sul futuro. Spera di avere una squadra fatta e finita il prima possibile Thiago Motta, com’è naturale che sia: ancor di più alla ...