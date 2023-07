Giustizia | Tajani “Nessuna vendetta | avanti con separazione carriere”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 9 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Trovo singolare l’imputazione coatta di Delmastro. Il Gup non può diventare un nuovo Pm. Anche per questo come Forza Italia e come governo andremosulla riforma delladelle”. Lo dice il ministro degli Esteri ed esponente di Forza Italia, Antonio, in un’intervista al Messaggero. “Non vedo alcun attacco contro i magistrati. Andremocon la riforma dellache è un preciso impegno preso di fronte agli elettori – aggiunge -. Il ministro Nordio è un magistrato, è evidente che nessuno cerca vendette contro i magistrati. Le riforme possono piacere o meno, per noi è importante distinguere i ruoli costituzionali. Il Parlamento fa le leggi, i magistrati le applicano”. A proposito invece del caso Santanchè, il vicepremier ...