Giustizia | Ricciardi Pd | ' il governo vuole comandare e assoggettare le toghe'

(Di domenica 9 luglio 2023) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Se il popolo, al quale appartiene la sovranità, ti dà mandato l'onere e l'onore di governare, tu devi governare, non. Il concetto dinon è lo stesso di comando. E allora si fa fatica a immaginare che un potere diverso, è ai tempi di Montesquieu: pesi e contrappesi. Si fa fatica che un potere diverso ti possa giudicare. Io capisco che l'intenzione di questosia quella diil potere giudiziario a quello esecutivo o legislativo, ma non è così". Lo ha detto Toni, del Pd, a SkyTg24.

... cultura, sociale, cinema, teatro, musica, spettacolo, istituzioni,, sport, medicina, ... Cantanti : Pino Mauro, Franco, Erminio Sinni, Monica Sarnelli, Lucia Cassini, Ida Rendano, ...... in qualità di assessore alle partecipate del Comune di Seregno, Alfredo, segretario ... Tiziano Mariani , che aveva ottenuto ragione anche in sede diamministrativa, fino in ......che le aveva lette in un documento riservatissimo finito sul tavolo del Ministero della. "... Donzelli -, scontro alla Camera

Giustizia: Ricciardi (Pd), 'il governo vuole comandare e assoggettare ... Gazzetta di Modena

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Se il popolo, al quale appartiene la sovranità, ti dà mandato l’onere e l’onore di governare, tu devi governare, non comandare. Il concetto di governo non è lo stesso di co ...Un boato fragoroso. Che ha squarciato un'intera comunità e distrutto, per sempre, la vita di trentadue persone. E delle loro famiglie.