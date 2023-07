Giustizia | Bonelli | ‘doveroso contestare Roccella’

(Di domenica 9 luglio 2023) Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “La contestazione alla ministra Roccella é doverosa e legittima. Inopportuna é invece la difesa della ministra nei confronti di La Russa, utilizzando il fatto che sarebbe stato il primo che ha proposto una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne, ma dimenticando che il Presidente del Senato e’ anche il primo che, da seconda carica dello Stato, interroga il figlio accusato di stupro, lo assolve e attacca la ragazza vittima”. Lo dice il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo.“Anche il paragone tra Daniela Santanchè ed Enzo Tortora é assolutamente fuori luogo, irriguardoso ed inopportuno. Segnaliamo che passano i giorni e Giorgia Meloni continua a stare in silenzio: non una parola di vicinanza per la ragazza che ha denunciato lo stupro. Questo é un governo che si sta ...

