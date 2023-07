Giovinazzo | rubano un' auto in centro tra gli applausi dei presenti - L' ira del sindaco sui social

(Di domenica 9 luglio 2023) Portano via un'come se nulla fosse 'Sotto Palazzo di Città, nella centralissima Piazza si portano via a rimorchio un'come se nulla fosse ' ha scritto suiil primo cittadino del comune ...

Giovinazzo, rubano auto in pieno centro con applausi finali La Gazzetta del Mezzogiorno

Ha dell'incredibile quanto accaduto a Giovinazzo, in provincia di Bari: un'auto è stata rubata in pieno centro e portata via a rimorchio tra gli applausi di chi ha assistito al furto riprendendo tutto ...Una situazione che ha dell'assurdo: a Giovinazzo (Bari), in pieno centro è stata rubata un'auto - portata via a rimorchio - il tutto ripreso da telefono cellulare e con tanto ...