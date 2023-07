Gioia in casa Napoli | Meret tra i più forti d’Europa | la classifica

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 9 luglio 2023) Ottime notizie per Alex, con l’estremo difensore delpresente in una speciale quanto prestigiosa. Continuano gli strascichi dilasciati in città dallo Scudetto vinto dal, nonostante si sia ormai entrati all’interno della stagione 2023/24. Del successo azzurro se ne parlerà ancora per anni, vista l’incredibile aura iconica assunta da tale trionfo, capace di fungere da riscatto per un popolo come per i veri artefici della vittoria. Fra questi vi è sicuramente Alex, estremo difensore dei partenopei, ampiamente criticato in passato ma apparso come uno dei veri protagonisti della scorsa annata. Le ottime prestazioni del talento di Udine gli sono infatti valse il posto in una prestigiosa e speciale. Portieri con più ...