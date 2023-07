Ginnastica ritmica | Italia senza medaglie ai Mondiali juniores Israele firma la doppietta a squadre

Seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali juniores di. In gara, ancora una volta, le individualiste e per l'Italia toccava a Sasha Mukhina e Lara Manfredi. Ed è proprio quest'ultima, la più piccola del gruppo, il pulcino della ...- Chiara Puosi, della società di"Raffaello Motto", si è classificata al nono posto al suo debutto ai campionati mondiali junior dia Cluj Napoca (in ...La Federazioned'Italia ha acquistato i diritti dei mondiali juniores di, in corso a Cluj Napoca, in Romania, e trasmetterà sulla piattaforma del CONI, ItaliaTeam.tv ( CLICCA QUI ), in esclusiva, ...

Un altro anno da incorniciare per l'ASD Restart che nella stagione sportiva 2022-2023 arricchisce il suo medagliere con 11 medaglie internazionali e 14 italiane. Per il team agonistico Restart - si le ...L'Italia ha concluso al quinto posto il concorso generale a squadre che ha caratterizzato la prima parte dei Mondiali juniores di ginnastica ritmica. Sulla pedana di Cluj-Napoca (Romania) le piccole F ...