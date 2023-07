Gianluca Vacchi | villa sequestrata | lui non si arrende a fa ricorso!

(Di domenica 9 luglio 2023)non ci sta. Per l'influencer non c'è abuso edilizio e rivuole indietro la sua

Destini opposti per due fra gli influencer più noti in Italia: mentre Chiara Ferragni gioisce per la continua ascesa della società Fenice, il kebab lanciato darisulta indigesto al mercato e registra perdite economiche vicine ai 2 milioni di euro. Ma mentre gli odiatori da tastiera si sbizzarriscono, persone vicine acontestualizzano ...... Arianna Zedda Il sequestro del cantiere della nuova villa in costruzione sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo, in Costa Smeralda, di, è stato confermato dal tribunale del ...Nulla da fare. Il tribunale del Riesame di Sassari ha respinto il ricorso dei difensori di, imprenditore e influencer bolognese e hanno confermato il sequestro del cantiere della futura villa extralusso in fase di costruzione sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo, in ...

Attenzione alla crypto truffa di Gianluca Vacchi Cryptonomist

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...