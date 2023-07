Gf Vip | flirt in corso tra Dayane Mello e un calciatore di Serie A? La segnalazione

(Di domenica 9 luglio 2023) Nuovo amore per? Stando ad alcune segnalazioni che stanno facendo il giro del web, l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip avrebbe una frequentazione con unche ha da poco raggiunto con il Cagliari la promozione inA, Vincenzo Millico. Classe 2000, il giovane gioca nel ruolo di attaccante ed è uno degli elementi della Nazionale Under 19. Nelle ultime oreha pubblicato (e poi rimosso) alcuni scatti dove si intravedeva insieme a lei un uomo misterioso. Ai fan – sempre sul pezzo – non è affatto sfuggito un particolare dettaglio. Un’utente ha scritto a Deianira di aver notato alcune storie dellain cui si notano i piedi di un uomo con i calzini del Cagliari. Successivamente, è stato intravisto un post sul profilo social di ...

Nel 2022 entra nella casa del Grande Fratello7 dove si fa conoscere dal pubblico per il suo ... Tra i suoipiù noti ci sono quelli con il modello Akash Kumar poi rivelatosi un falso dopo i ...... da quando è diventata una seguita influencer ed un personaggio televisivo, è tra le giovani '' ... Michelle invece è single: dopo la fine del matrimonio con Trussardi ha vissuto uncon il ...... si è optato per una doppia uscita per Black Widow , sia nelle sale che con L'Accesso... Non è più il tempo dei volteggi acrobatici, deicon Bruce Banner e dei seducenti interrogatori, ma si ...

Gf Vip, flirt in corso tra Dayane Mello e un calciatore di Serie A Isa e Chia

L’ex corteggiatore Alessio Ceniccola ha voltato pagina dopo la storia con l’ex tronista Samantha Curcio. Ecco chi è la sua nuova ...L’estate ha portato un nuovo amore a Kim Kardashian: l’influencer è stata vista assieme al calciatore Kylian Mbappé ...