GF Vip 8 | Giuseppe Cruciani sarà uno degli opinionisti RUMOR

... tra dance e hardcore La discoteca Florida è stata inaugurata nel 1973, ma i fondatori... "Da qui sono passati tantissimi- ricordano i titolari - , fin dall'inizio. Dai dj nazionali più ...... Cento anni in una notte con la rappresentazione dell'Aida diVerdi. A condurre la serata ... si vocifera anche ex del GFe soprattutto sulla giuria. Infatti, a differenza delle altre ...Temptation Island 2023: chi sono i 5che guardano il programma su canale 5 Temptation Island è ... diventata colonna sonora degli scontri di una delle coppie, Gabriela e, segue la ...

GF Vip 2023/2024, chi sostituirà Sonia Bruganelli: le nuove opinioniste Canale Dieci

Ma i vip saranno famosi, facce note ... Stando a quanto riporta Amedeo Venza sul suo profilo Instagram si tratterebbe di Giuseppe Cruciani, ovvero il conduttore del programma radiofonico “La Zanzara“.Chi saranno le nuove opinioniste del Fratello Vip 8, o meglio, del Gf Mix, la nuova edizione al via dal 18 settembre prossimo in cui troveremo 8 concorrenti nip (non famosi) e 12 vip In questi giorni ...