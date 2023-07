GF | svelato il secondo opinionista dell’ottava edizione? L’indiscrezione 

(Di domenica 9 luglio 2023) GF, chi sarà il? Ecco cosa è emerso dalGF, la nuovadel noto reality show prenderà il via il prossimo 18 settembre in prima serata su Canale 5. L’ottavaverrà condotta da Alfonso Signorini e ci saranno inediti cambiamenti. Stando a quanto riportano diversi rumors nell’ottavanon ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti in qualità di opinioniste, e non si conosce il destino di Giulia Salemi se tornerà in studio accanto al conduttore Signorini. Il Grande Fratello quest’anno vedrà nel cast noti personaggi del mondo dello spettacolo e anche persone non famose, dunque sarà una versione Vip/Nip. Leggi anche –> Sanremo 2024, il grande annuncio di Amadeus: tutte le ...

Cantanti co-conduttori, nuova giuria e non solo. Festival di Sanremo, le novità dell’edizione 2024, in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio.I cantanti in gara rivestiranno anche il ruolo di co-conduttori, verrà eliminato il riferimento temporale per la scelta delle cover e la giuria demoscopica sarà sostituita da quella delle radio ...