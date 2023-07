Gerrard ne è sicuro | «Il campionato arabo può diventare tra i top al mondo»

(Di domenica 9 luglio 2023) Stevensul: il nuovo tecnico dell’Al Ettifaq si è presentato così in conferenza Stevensi è così presentato in conferenza come nuovo tecnico dell’Al Ettifaq. LE PAROLE – «La Saudi League puòuno dei miglior campionati al. Tutti abbiamo l’ambizione di dare una mano per la crescita di questo. Il club ha al suo interno ottime persone, mi hanno fatto sentire subito a casa al mio arrivo».

'La Saudi Pro League può diventare uno dei miglior campionati al mondo'. Steven, nuovo allenatore dell' Al Ettifaq , non ha dubbi sulle potenzialità del campionato arabo: 'Tutti abbiamo l'ambizione di continuare a far crescere questa competizione. Il club ha al suo interno ottime persone, mi hanno fatto sentire subito a casa al mio arrivo'.

