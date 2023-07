George | Charlotte e Louis assenti all' incoronazione di Carlo in Scozia | perché Kate e William li hanno lasciati a casa

Si prospetta, quindi, un'estate piena di momenti indimenticabili, prima chee Louis tornino sui banchi di scuola e William e Kate indossino, nuovamente, le vesti ufficiali.Kate e William, dove andranno in vacanza cone Louis Ecco la meta 'reale' Kate Middleton e William non rispettano le regole reali: il gesto che sorprende tutti Partita di polo '...La dolce notizia è stata senza dubbio accolta con gioia da Michael e Carole Middleton, che sono già nonni dei figli di William e Kate, il principe, la principessae il principe Louis,...

George, Charlotte e Louis assenti all'incoronazione di Carlo in Scozia: perché Kate e William li hanno lasciat leggo.it

Tempo di vacanza anche per i reali che negli ultimi giorni hanno avuto molti impegni ufficiali che li ha portati in giro per l'Inghilterra, passando per la Scozia, dove si ...Il principe di Galles William detiene un curioso primato: ecco quale e perché c'entra il figlio George. Il futuro re di ...