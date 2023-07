Genova | pullman va a fuoco nella galleria Monte Giugo sulla A12 | diversi intossicati e strada chiusa

Incidente nel tratto tra Recco e Nervi in direzione: ci sarebbero diversi intossicati Unha preso fuoco all'interno della galleria Monte Giugo in A12 nel tratto tra Recco e Nervi in direzione. Sul posto sono intervenuti i vigili ...Unha preso fuoco all'interno della galleria Monte Giugo in A12 nel tratto tra Recco e Nervi in direzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. A causa ...'La nostra Protezione civile - scrive Toti sulla sua pagina Facebook - sta intervenendo sulla A12, dove unha preso fuoco nella galleria Montegiugo, tra i caselli di Recco eNervi. Il ...

Genova, pullman a fuoco in galleria sulla A12: automobilisti intossicati e traffico in tilt Corriere della Sera

Un pullman che viaggiava sull'autostrada A12 Genova-Rosignano, dalla Spezia in direzione del capoluogo ligure, ha preso fuoco nel tardo pomeriggio nel tratto ...Genova – Sulla autostrada A12 Genova – Livorno è stato chiuso il tratto compreso tra Recco e Nervi verso Genova, a causa dell’ incendio di un pullman al km… Leggi ...