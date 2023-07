Genova | pullman va a fuoco nella galleria Monte Giugo sulla A12 | 11 persone in ospedale e strada chiusa

L'incendio che ha coinvolto undi turisti nella galleria Monte Giugo sulla A12 tra Recco eNervi in direzionesi è formato in seguito al surriscaldamento del mezzo. I passeggeri sono riusciti ad uscire tutti ...Unha preso fuoco sull'autostrada A12 tra Recco e Nervi, in direzione. Il tratto dell'autostrada è stato chiuso e agli automobilisti che provengono da Livorno viene consigliata l'uscita ...- Unha preso fuoco nel tardo pomeriggio odierno in una galleria dell'autostrada A12 , nel tratto compreso traNervi e Recco. Mentre sia Autostrade che il presidente della ...

Pullman a fuoco sulla A12 fra i caselli di Genova Nervi e Recco, autostrada chiusa La Repubblica

Paura in A12 dove un pullman di turisti al rientro dalle 5 Terre ha preso fuoco: il mezzo stava viaggiando in direzione Genova all'interno della… Leggi ...Un pullman ha preso fuoco all'interno della galleria Monte Giugo in A12 nel tratto tra Recco e Nervi in direzione Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le ...