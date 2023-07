Genova | pullman a fuoco sulla A12 | 37 feriti e traffico in tilt

Unha preso fuoco in galleria sull'autostrada A12 tra Recco e Nervi, in direzione. Il tratto dell'autostrada, con fumo sulle carreggiate, è stato chiuso in enrambe le direzioni. Agli ...Sulla A12- Rosignano è stato chiuso il tratto compreso tra Recco e Nervi verso, a causa dell'incendio di unal km 15+100, all'interno della galleria Monte Giugo. Un torpedone di turisti di ritorno dalle Cinque Terre ha preso fuoco i in galleria sulla A12- ...in fiamme sulla A12 traNervi e Recco in direzione di Livorno all'interno di una galleria. Il bilancio è di 11 feriti di cui 6 intossicati. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici ...

Pullman a fuoco sulla A12 fra i caselli di Genova Nervi e Recco, autostrada chiusa La Repubblica

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'incidente è avvenuto nel tratto Genova-Nervi e Recco all'interno della galleria Monte Giugo: 25 intossicati e 12 sotto choc. L'autostrada è chiusa in entrambe le direzioni ...