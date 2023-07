Genova | pullman a fuoco in galleria sulla A12 | 37 intossicati portati in ospedale Traffico in tilt

... Galliera e Villa Scassi dopo che, nella galleria sulla A12, tra i caselli di Recco eNervi in direzione, unha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la ...... Galliera e Villa Scassi dopo che, nella galleria sulla A12, tra i caselli di Recco eNervi in direzione, unha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la ...in fiamme sulla A12 traNervi e Recco in direzione di Livorno all'interno di una galleria. Il bilancio è di 37 feriti di cui 6 intossicati. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici ...

Pullman a fuoco sulla A12 fra i caselli di Genova Nervi e Recco, autostrada chiusa La Repubblica

Lunghe code nel tratto chiuso per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. L'autista del bus è ricoverato. Trasportava turisti milanesi che rientravano nel capoluogo lombardo AGI ...Caos in autostrada sulla A12 tra Recco e Genova Nervi nel tardo pomeriggio proprio nel momento di picco del traffico per il rientro dal mare. Un pullman di turisti in seguito ad un eccessivo surriscal ...