(Di domenica 9 luglio 2023) Un addio commovente ha illuminato il Liceo D'Azeglio, storico istituto classico di Torino, pochi giorni fa. Dopo quarant'anni di onorato servizio, il celebre professore di filosofia, Enzo Novara, è andato in. L'articolo .

Una possibilità prevista per gliche hanno una media di voti superiore al 9 e Nicole è andata oltre visto che è stata ammessa con tutti 10. La studentessa, orgoglio dei, ha ricevuto ...... inclusi educatori e, per stabilire dei limiti e garantire un ambiente sicuro e nutriente per gli. Toccano anche l'aumento del cyberbullismo, sottolineando la necessità di ..."Inaudito", "vergognoso", scrivono idi alcuni ragazzi. La Rete degliMedi del Lazio , sindacato studentesco, ha fatto sapere tramite la portavoce Tullia Nargiso: "Siamo indignati ...

Genitori, studenti e docenti rendono omaggio al docente che va in pensione: il tributo è da brividi, il video virale sui social Orizzonte Scuola

E’ stata consegnata venerdì mattina alle ore 11 al Polo Romani la borsa di studio intitolata alla memoria di Augusta Arisi Sanfilippo che la famiglia, presente alla cerimonia, ha ...I bambini italiani in quarta elementare pare leggano meglio dei coetanei europei, ma peggio dei loro fratelli maggiori.