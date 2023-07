Frosinone | ufficiale la risoluzione di Satriano

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 luglio 2023) Ilha comunicato di aver ufficialmente rescisso il contratto di Alexander Satariano. Tutti i dettagli Il, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciato laconsensuale del contratto di Alexander Satariano. L’attaccante della nazionale maltese, classe 2001, era arrivato in gialloblù nella stagione 2020-21. Adesso sarà libero di trovare una nuova squadra a parametro zero. COMUNICATO– IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Alexander Satariano per laconsensuale del contratto.