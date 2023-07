(Di domenica 9 luglio 2023) Ilsi prepara ad affrontare la stagione in serie A,un nuovo obiettivo per larivela Sky. Il club laziale sarebbe sulle tracce di Sokratis, grego classe ’88, in passato protagonista con le maglie di Genoa e Milan. Svincolato dopo l’avventura all’Olympiacos, potrebbe tornare in Italia in estate, dodici anni dopo l’ultima avventura. SportFace.

Non tornerà neanche il giovane Brescianini, ceduto a titolo definitivo al. Loro non si ... MILAN,TAREMI LE TAPPE SUCCESSIVE - Raduno prima fase della preparazione estiva, che vedrà il ...... mentre si aspetta ancora la nomina del nuovo direttore sportivoil nome di Ennio Vitullo - ... centrocampista delche l'anno scorso Pirlo ha avuto al Karagumruk in Turchia. ...2023 - 07 - 05 11:47:23 Lazio,Andr Silva in attacco Nome nuovo per l'attacco della Lazio. ... perchè anche la bagarre salvezza promette spettacolo, con le tre neopromosse (, Genoa e ...

Frosinone, spunta Papastathopoulos come nome per la difesa SPORTFACE.IT

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...Matteo Gabbia e il Milan sono destinati a separarsi questa estate, anche se solo temporaneamente. Il difensore classe ‘99 infatti lascerà verosimilmente i rossoneri in prestito secco e le pretendenti ...