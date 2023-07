Frosinone | il presidente si “arrende” al Napoli | le parole

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 9 luglio 2023)che sanno di resa quelle pronunciate deldel, intervenuto sull’imminente sfida aldel suo club gialloblu. Si avvicina ad ampie falcate l’inizio del campionato di Serie A 2023/24, che verrà affrontato daldi Rudi Garcia in qualità di Campione in carica. Gli azzurri daranno il via alle proprie danze il prossimo 19 agosto, quando saranno impegnati contro il. 18&3o l’orario in cui è fissato il calcio d’inizio della sfida del Benito Stirpe, sulla quale è intervenuto da poco ildel club ciociaro. “Rischiamo la figuraccia”, ildelteme ilMaurizio Stirpe,del, è intervenuto in ...