Fotogallery - Genova | incendio nella galleria Monte Giugo sulla A12

(Di domenica 9 luglio 2023) tra recco e nervi

tra recco e nervi 09 luglio 2023 19:52, incendio nella galleria Monte Giugo sulla A12. Prima però il Comune di Portofino dovrà chiedere al Prefetto di Genova la deroga per sorpassare la norma. Primo trofeo Silvio Berlusconi, Monza e Milan insieme l'8 agosto. Il Comune di Portofino chiederà ora al Prefetto di Genova una deroga sulla norma che prevede che passino almeno dieci anni dalla morte per poter intitolare una via. Il Senato ricorda Berlusconi.

Continua la settimana al #SuqFest23: ecco una nuova fotogallery da ... Suq Genova

Genova - Sabato 8 luglio viene inaugurata la 5a edizione della Biennale di Genova: 200 artisti provenienti da 20 nazioni diverse, 70 location. Interverranno Artisti, Curatori e Critici, nonché performer. In scena la manifestazione "Free luppols" con borracce ma anche birrette e drink "fuorilegge". E i problemi di sicurezza "Non si risolvono col proibizionismo, servono interventi sociali e culturali"