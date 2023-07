FOTO | Roman Reigns e Solo Sikoa in un raro momento affettuoso

(Di domenica 9 luglio 2023)è stato visto condividere undi commozione con il suo compagno di stable della Bloodline,, nel backstage di Money in the Bank. La WWE ha pubblicato sul suo sito ufficiale una nuova serie dirare dell’evento appena conclusosi a Londra. Il main event ha vistoalleati contro gli Usos.intimo Nel backstage dello show,è stato visto abbracciarein undi affetto tra i due membri della fazione. La Bloodline Civil War è iniziata dopo che Jimmy ha tradito il Tribal Chief durante il premium live event Night of Champions. Questo ha portato anche Jey a lasciare la ...

approfondimento Sharon Tate, 53 anni fa moriva la moglie del registaPolanski FOTOGALLERY Continua gallery %srimanenti Cinema Sharon Tate, ledell'attrice, moglie di...Prigozhin, ledella villa dopo il blitz di Putin: parrucche, travestimenti, armi e milioni in ... In quella zona anche oligarchi russi comeAbramovich e Oleg Deripaska, o come il viceprimo ...Nonostante le guerre, le tensioni mondiali e il costo dell'energia, i grandi ricchi del ...nel 2016 Sul gradino più basso del podio (per un soffio) l' Eclipse dell'ex presidente del Chelsea...

WWE: Inedita foto di Roman Reigns nel backstage Spazio Wrestling

Non ci sono dubbi che Roman Reigns sta vivendo un periodo magico, è il WWE Universal Champion, e quasi sempre è nel main event degli show della federazione, sia settimanali che nei Premium Live Event.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...