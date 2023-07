Formula 1 | grande debutto a Silverstone | grande attesa per gli appassionati | le ultimissime

(Di domenica 9 luglio 2023) Per il prossimo GP di Gran Bretagna sul circuito di, ci saranno delle novità riguardo i pneumatici della Pirelli La Pirelli, da un po’ di tempo sta praticando delle nuove modifiche per quanto riguarda la stabilità dei pneumatici delle monoposto dei campionati di1, soprattutto per vedere come le ruote attutiscono sui diversi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Sono stati versati fiumi di inchiostro sull'argomento, ma laperfetta per scrivere un libro non è ancora stata messa a punto. Eppure, tante persone sono ... "Certamente, ma è unimpegno", ...... ilDrappo di velluto decorato con le insegne di Asti, è solo l'ultimoatto di ...del Palio chiede al Sindaco "Licenza di correre il Palio" e il Sindaco la concede urlando ladal ...Max sempre davanti Max Verstappen è stato ancora una volta ilprotagonista delle qualifiche e nella giornata di sabato ha agguantato a Silverstone la sua settima pole position in stagione , la quinta consecutiva. Una striscia trionfale che testimonia la ...

Nuova formula, grande successo: la "4 passi con Giammy" fa il ... Prima Brescia

Il più grande sogno di Charles Leclerc è quello di diventare campione del mondo della Formula 1 battendo il rivale di sempre Max Verstappen: un ...La Formula 1 fa tappa a Silverstone per il GP di Gran Bretagna. Ecco quali sono gli orari televisivi per ciò che riguarda la TV in chiaro.