Formula 1 | a Silverstone ancora dominio di Verstappen davanti a Norris e Hamilton Buio Ferrari | 9° Leclerc | 10° Sainz

(Di domenica 9 luglio 2023) Maxha vinto il Gp di Gran Bretagna dia due piloti inglesi, Lando, secondo con la McLaren, e Lewis, terzo con la Mercedes. Quarta piazza per Oscar Piastri,all’altra Mercedes di George Russell. Ennesima gara da dimenticare per la, precipitate in nona e decima posizione con Charlese Carlosche erano partiti al quarto e quinto posto. A punti anche Sergio Perez, rimontato dalla 15/a alle sesta posizione,alla Aston Martin di Fernando Alonso. Ottavo posto per Alexander Albon con la Williams. Il prossimo appuntamento del Mondiale di1 è fissato per il weekend del 22-23 luglio con il Gp d’Ungheria. L'articolo ...

