Forlani e la notte prima dell’incubo Mani Pulite. Il racconto di Elio Pasquini

Leggi su formiche

(Di domenica 9 luglio 2023) La memoria di un uomo perbene. Una vita accanto a un galantuomo, Arnaldo. “La sua vita politica è accessibile a tutti. Io vorrei parlare dell’uomo straordinario che fu l’ex segretario della Dc”.si muove in punta di piedi sul sentiero della Storia. La sua, dal 1977, è legata a quella dell’ex presidente del Consiglio, scomparso giovedì sera a 97 anni. Fu il suo segretario particolare. E, come gli piace ripetere, “lo accompagnai ovunque, in giro per l’Italia e per il mondo”. Di, il segretario ricorda le “straordinarie qualità umane: a partire dall’onestà e dall’umiltà che lo contraddistinsero più di tutto”. Ed è per questo che si dice dispiaciuto di alcune “narrazioni mendaci e distorte che sono state fatte di, dopo l’interrogatorio a Milano”. Oltre a quegli attimi ...