Fontana piange Luis Suarez | “È stato un artista del calcio”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 9 luglio 2023) Per quelli della mia generazioneitoundel. Classe e cervello per giocate che diventano gol. E poi, la grandissima simpatia dell’uomo. Sempre schietto e sorridente, con la consapevolezza che, alla fine, ilè soprattutto gioco e spettacolo. Riposa in paceito. L'articolo L'Opinionista.