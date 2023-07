Following | il primo film di Christopher Nolan arriva per la prima volta nelle sale italiane | ecco quando

(Di domenica 9 luglio 2023) Scopriamo insieme, grazie a Movies Inspired, potremo vedere al cinema, ildel grande. Movies Inspired distribuirà , per la, illungometraggio diretto da, in una edizione appositamente restaurata e approvata dallo stesso regista. Ildel grande regista britannico arriverà al cinema il 23 agosto 2023. Girato in un elegante e sperimentale bianco e nero,segna l'inizio di un percorso artistico continuato con Memento, passando per Inception, Dunkirk, Tenet e molti altri titoli di ...

