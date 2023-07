Foggia Giovani vite spezzate in un incidente sulla 673 | morti Ilaria Mirasole e Nicola Di Lorenzo

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 9 luglio 2023) Una tragedia, l’ennesima lungo le strade della Puglia. A perdere la vita due ragazzi che stavano andando al mare. Avevano finito pochi giorni fa gli esami di stato.Di, fidanzati di 19 anni, sono, insieme, ieri mattina lungo la statale 673 di, in uno scontro con un’altra autoquale viaggiavano in quattro, feriti.Diavevano da poco finito la maturità. Stavano andando con una Opel Corsa a Marina di Lesina. All’improvviso l’impatto con un’Alfa Romeo 156 con a bordo quattro persone, tutte ferite e ricoverate in ospedale, uno in prognosi riservata.non ce l’hanno fatta. Sul ...