Flavio Insinna | l’insegnamento di Gigi Proietti che non può dimenticare

Leggi su chenews

(Di domenica 9 luglio 2023)ha rivelato qual èdatogli qualche tempo fa dae che non può. Dopo il grande successo in queste ultime edizione,non condurrà più L’Eredità. Al su posto ci sarà Pino Insegno che tornerà in onda con il quiz tv da gennaio 2024. È proprio in momento come questi che tornano in mente a Fazio le parole dettegli dal grande(Fonte foto Ansa) – CheNews.itUn terremoto in casa Rai che, come si vociferava da tempo, non vedrà piùal timone de L’Eredità. Il conduttore dovrà fare a meno del quiz che lo ha fatto entrare nelle case ...