Una turista straniera di 35 anni è stata morsa da un cane del Centro carabinieri cinofili di San Rossore (Pisa) mentre sabato sera era al concerto del Pistoia Blues, nella piazza del Duomo. E' dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale. Secondo quanto reso nota dai carabinieri di Pistoia, la donna si sarebbe avvicinata al cane per ...Grandi nomi della musica per il contemporaneo No Borders Music2023 - da Ben Harper a Mika ... Alessandro Dal Degan (La Tana Gourmet), Karime Lopez & Kondo Takahiko (Gucci Osteria), ...Sono sponsor delTERNA, Guild Living - Specht Group Italia, Unicoop, Chianti Banca, Assoservizi Confindustria Toscana Sud. Si ringrazia per il sostegno Enegan. Per alcuni specifici ...

Firenze: Festival IMOC, con sette concerti in tre luoghi del centro storico Firenze Post

Domani 10 luglio, infatti, come ha spiegato il direttore artistico e conduttore della kermesse, uscirà il regolamento della prossima edizione del Festival che andrà in onda su Rai1 dal 6 al 10 ...Secondo quanto reso nota dai carabinieri di Pistoia, la donna si sarebbe avvicinata al cane per accarezzarlo e questo avrebbe avuto una reazione ferendola con i denti al volto ...