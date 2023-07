Fiorello su Viva Rai2! | “Se si farà non sarà in via Asiago”

(Di domenica 9 luglio 2023) Roma, 9 lug. (Adnkronos) –smorza le polemiche sorte dopo le proteste degli abitanti di Viaper i problemi creati da ‘Rai 2!’. In un videomessaggio pubblicato sui suoi profili social, lo showman ha annunciato che la trasmissione mattutina “se si dovesse fare non siin via. Siamo alla ricerca di una nuova location. Se riusciremo a trovarla siil programma, se non riusciremo a trovarla entro novembre, ‘veramente solo un bel ricordo”.ha parlato di “strumentalizzazioni” da parte della stampa e ha rinnovato le sue scuse “agli abitanti di Viaper il danno e il fastidio arrecato. Veramente non pensavamo che il programma prendesse quella ...

Non è passata inosservata l'assenza del programma diRai2! - dai palinsesti Rai. Il format mattutino è sparito dalla programmazione autunnale di Rai Due nonostante gli ottimi ascolti e le voci di un'uscita di scena dello showman ...Stop polemiche. 'Rai2', il programma del mattino di, si farà. Ma non in via Asiago, a Roma, teatro di uno show pazzesco dove si sono riversati migliaia di fan per assistere a balletti e musica live. ...Se riusciremo a trovarla si farà il programma, se non riusciremo a trovarla entro novembre, 'Rai2!' sarà veramente solo un bel ricordo'.ha parlato di 'strumentalizzazioni' da parte ...

Fiorello, via da Via Asiago, Viva Rai2! cerca sede - Cultura & Spettacoli Agenzia ANSA

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – Fiorello smorza le polemiche sorte dopo le proteste degli abitanti di Via Asiago per i problemi creati da ‘Viva Rai 2!’. In un videomessaggio pubblicato sui suoi profili soc ...In un video il conduttore rinnova le scuse e annuncia: “Troveremo una nuova location”. Sergio mette a tacere le voci di non far pagare il canone ai residenti disturbati dal rumore della trasmissione ...