Fiorello su Viva Rai2!: "Se si farà non sarà in via Asiago" Adnkronos

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – Fiorello getta smorza le polemiche sorte dopo le proteste degli abitanti di Via Asiago per i problemi creati da ‘Viva Rai 2!’. In un videomessaggio pubblicato sui suoi profi ...Lo showman parla di 'strumentalizzazioni' da parte della stampa e annuncia: 'Siamo alla ricerca di una nuova location, se non si trova la ...