Fiorello | “Se Viva Rai 2 si farà non sarà in via Asiago”

(Di domenica 9 luglio 2023) Rosariointerviene su Instagram per mettere fine alle polemiche sui problemi creati dalla sua trasmissioneRai 2! agli abitanti del quartiere di viaa Roma e parla di "strumentalizzazioni intorno a questa cosa". "La trasmissione - dice - non simai più a via".Il conduttore si scusa prima con "gli abitanti di via. Non pensavamo che il programma prendesse quella piega, invece si è sviluppato e ci ha preso la mano col pubblico che arrivava da tutta Italia". "Se il programma sicomunque - ha ribadito - non sia via. Siamo alla ricerca di una nuova location. Se la troveremo sisennòRai duesolo un ricordo ma noi ...

Fiorello, via da Via Asiago, Viva Rai2! cerca sede

