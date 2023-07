2023 - 07 - 07 13:43:15fuori dai palinsesti, Sergio: "Faremo di tutto per farlo tornare a novembre" Nei palinsesti autunnali il nome dinon c'è, ma la Rai ha tutte le intenzioni di riportare in onda Viva Rai2! dopo lo straordinario successo della prima edizione su tutte le piattaforme. Lo spiega l'Ad, Roberto Sergio, a Napoli.... uno dei programmi più moderni e innovativi, credo che sia una formula incredibilmente nuova', ha spiegato l'ad Roberto Sergio prima di arrivare al punto : 'non c'è in questo appuntamento di ...Raidue Come sempre è la rete su cui si sperimenta di più, come ha dimostrato il Viva Radio2 di: "Faremo di tutto perch possa tornare già a novembre" ha detto Sergio, spiegando che l'unico ...

Fiorello porta`Viva Rai2!´lontano da via Asiago (non senza frecciate polemiche) Globalist.it

Le turbolenze con i `vicini´ si sono inasprite dopo l’uscita pubblica della minisindaca di Prati in quota Pd Lorenza Bonaccorsi che invitava la Rai a trovare una soluzione alternativa a tutela dei ...Fiorello non è ben visto nel quartiere Prati. Nessun entusiasmo per i residenti di via Asiago che da tempo promettono battaglia per “Viva Rai2”. Lì lo showman ha portato aria di festa dallo studio del ...