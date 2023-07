Fiorello e Viva Rai2! | scoppia il caso di Via Asiago La Rai interviene

(Di domenica 9 luglio 2023) La nota di viale Mazzini: "Non ci prestiamo a strumentalizzazioni" Ildie ‘Rai 2?, ancora in dubbio a causa delle proteste di alcuni condomini di via, continua a tenere banco in Rai. Con Viale Mazzini che oggi è intervenuta bollando come “molto fantasiose” alcune ricostruzioni lette questa mattina in merito alla querelle. “Non abbiamo mai pensato di incontrare singolarmente i residenti di via, così come non abbiamo mai previsto alcun tipo di indennizzo. Non ci prestiamo a queste strumentalizzazioni”, si legge in una nota. “Quanto al degrado – prosegue la nota – avevamo già spiegato nei giorni scorsi che in quella strada, oltre ai residenti, quotidianamente gravitano impiegati, dirigenti, tecnici, dj, cantanti, artisti, personaggi del mondo della cultura, della ...

Le voci si erano rincorse, e nelle scorse ore i residenti della via di Roma da dove si tengono le dirette del programma mattutino diRai2 , avevano tirato un sospiro di sollievo: la ...Il destino diRai2! è appeso a un filo. Il suo futuro dipende dai condomini di via Asiago , la celebre via di Roma teatro delle registrazioni dello show mattutino di. Alla presentazione dei ...Il caso die 'Rai 2', ancora in dubbio a causa delle proteste di alcuni condomini di via Asiago, continua a tenere banco in Rai. Con Viale Mazzini che oggi è intervenuta bollando come "molto ...

Fiorello, rivolta del primo Municipio contro “Viva Rai2!”: «Show incompatibile con le esigenze dei residenti» ilmessaggero.it

Il caso di Fiorello e ‘Viva Rai 2', ancora in dubbio a causa delle proteste di alcuni condomini di via Asiago, continua a tenere banco in Rai. Con Viale Mazzini che oggi è intervenuta bollando come “m ...Il ‘caso’ di Viva Rai 2! continua a tenere banco nella ‘cronaca tv’ delle ultime ore: l’assenza del (di certo rivoluzionario per logistica e collocazione) lo show di Fiorello dai Palinsesti Rai della ...