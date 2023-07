Fiorello e le proteste dei residenti | Se si farà ‘Viva Rai2’ non sarà più in via Asiago”

(Di domenica 9 luglio 2023) Ledeidi viahanno convinto la Rai a cercare una nuova location per la prossima stagione di “Viva Rai2!”. Lo ha confermato, conduttore del popolare show trasmesso in diretta dalle 7.15 di mattina, dal lunedì al venerdì, di fronte agli studi Rai nella via del quartiere Prati. Negli scorsi giorni l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, aveva spiegato che la temporanea assenza didai palinsesti della prossima stagione era dovuta proprio alla querelle con idi viastufi dei disagi. Nelle scorse ore era anche circolata l’ipotesi di risolvere il problema con idennizzi per i condomini e l’installazione di pannelli antirumore. “Ricostruzioni molto fantasiose”, le ha definite la Rai in una nota ...

Alla ricerca di una nuova location Da diversi giorni la stampa aveva riportato ledei ... Nel video, sfogliando i giornali,legge alcuni articoli che riguardano la sua trasmissione per ...getta smorza le polemiche sorte dopo ledegli abitanti di Via Asiago per i problemi creati da 'Viva Rai 2!'. In un videomessaggio pubblicato sui suoi profili social, lo showman ha ...Davanti alledi chi risiede nella strada doveregistra la fortunata trasmissione, con musica sparata a tutto volume e rifiuti che da tempo non vengono rimossi, la tv pubblica è ...

Il programma di Fiorello in dubbio per le proteste dei residenti di Prati RomaToday

Scoppia il caso 'Viva Rai2!'. A coinvolgere la trasmissione di Fiorello la polemica legata alle lamentele degli abitanti di via Asiago ...Fiorello dà l'addio a Via Asiago, su Instagram smentisce le voci di accordi Rai con i condomini. Viva Rai 2 non si farà più in Via Asiago ...