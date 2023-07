Ferdinando De Giorgi | “Con il Giappone percorso messo alla prova”

(Di domenica 9 luglio 2023) L’Italia non si ferma più e ora mette davvero paura a tutti. Nell’ultimo match della sua fase a gironi della Volley Nations League, la squadra azzurra ha superato anche il3-1 (29-27, 28-26, 23-25, 25-20) che fino a ieri era rimasto non solo in vettaclassifica ma anche imbattuto. Una prestazione di altissimo livello condita dai 19 punti realizzati da Lavia. Si è mostrato piuttosto soddisfatto anche il CTDeche ha parlato così ai microfoni della federazione.De: “La partita con il? Hatutto quello che è il nostroDe, CT della nazionale – Crediti foto: Fipav ...

Inoltre, per quanto riguarda l'organizzazione interna, il ctDeha imposto agli atleti della nazionale maschile un riposo di almeno due settimane . Ovviamente quest'anno restano i ...De: 'E' stata una partita tosta, loro non a caso hanno vinto tutte le partite, il Giappone è una squadra con un ottimo attacco, un palleggiatore bravissimo e difendono tanto. Per ...De( https://youtu.be/sk21w9lUDug ) : "E' stata una partita tosta, loro non a caso hanno vinto tutte le partite, il Giappone è una squadra con un ottimo attacco, un palleggiatore ...

Pallavolo: De Giorgi, 'oggi abbiamo faticato, Canada ha giocato con ... Taranto Buonasera

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...