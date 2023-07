Federico Fashion Style vacanza a Mykonos pagata dagli amici dopo lo sfogo in lacrime | ' Dire grazie è riduttivo' Fan scatenati

(Di domenica 9 luglio 2023)ha lasciato in apprensione i suoi fan per alcuni giorni, perchéil duroin cui piangeva e raccontava che doveva lasciare la sua amata casa a causa della decisione del ...

Style ha lasciato in apprensione i suoi fan per alcuni giorni, perché dopo il duro sfogo in cui piangeva e raccontava che doveva lasciare la sua amata casa a causa della decisione del ...Style ha aperto un nuovo salone nel centro di Roma, a Piazza Mignanelli. Tantissimi i vip che sono accorsi all'inaugurazione. Tra loro anche Delia Duran e Alex Belli che non sono di ...Lacrime amare perStyle che ha perso la sua casa: suo social dà tutte le spiegazioni e rivela il dramma che sta ...

Federico Fashion Style in lacrime: "Devo lasciare la mia casa" TGCOM

Ha pianto, sui social denunciando l'ingiusta (a suo dire) decisione presa dal tribunale in seguito alla separazione dalla sua ex: la sua casa dovrà rimanere a sua figlia. E ora vola ...Federico Fashion Style ha lasciato in apprensione i suoi fan per alcuni giorni, perché dopo il duro sfogo in cui piangeva e raccontava che doveva lasciare la sua amata casa a causa ...