Fecondazione assistita | più di 3000 donne italiane in Spagna ogni anno

(Di domenica 9 luglio 2023)cresce il numero diche si affidano agli esperti spagnoli per diventare madri. Il numero supera 3.000all’, come evidenziato dal report del Gruppo Instituto Bernabeu. L’istituto ha l’obiettivo di offrire trattamenti innovativi che permettano di ottenere una gravidanza nel minor tempo possibile, tanto che la struttura è stata ampliata L'articolo proviene da Il Difforme.

Come ha reagito Mirko Gancitano Guenda Goria: "Ha detto che proveremo con la" Chi ha serie difficoltà a diventare madre può ricorrere allaasisitta ed è quello ......automaticamente i certificati di nascita dei figli nati all'estero con la procreazioneo ... Si tratta di bambini concepiti all'estero coneterologa e poi riconosciuti in Italia ......automaticamente i certificati di nascita dei figli nati all'estero con la procreazioneo ... Si tratta di bambini concepiti all'estero coneterologa e poi riconosciuti in Italia ...

La truffa della fecondazione assistita (III parte) StatoQuotidiano.it

Sempre meno famiglie riescono ad adottare un figlio tra attese, rinvii, psicologi, assistenti sociali e tribunali. E alle coppie omogenitoriali resta solo ...Da quest’anno nel Veneto le «pagelle» dei direttori generali delle aziende sanitarie dipenderanno anche dalla loro capacità di promuovere la procreazione medicalmente assistita. Il nuovo parametro è s ...